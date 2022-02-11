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Adıyaman'da "Kitabım Etkinlik Hazinem Projesi" hayata geçirildi - Son Dakika

Adıyaman'da "Kitabım Etkinlik Hazinem Projesi" hayata geçirildi

11.02.2022 15:31
Adıyaman'da "Kitabım Etkinlik Hazinem Projesi" hayata geçirildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hayata geçirilen "Kitabım Etkinlik Hazinem Projesi" ile öğrenciler okudukları kitaptan yola çıkarak köy okullarındaki öğrencilere atkı bere gönderdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hayata geçirilen "Kitabım Etkinlik Hazinem Projesi" ile öğrenciler okudukları kitaptan yola çıkarak köy okullarındaki öğrencilere atkı bere gönderdi.

Kahta Şehit Muhammet Fatih Safitürk İlkokulu öğretmenlerinden Tenzile Coşkun tarafından hayata geçirilen proje kapsamında okul öncesi eğitim alan öğrencilere "Bu Kış Kimse Üşümeyecek" kitabı okutuldu. Yardımlaşma konulu kitaptan etkilenen öğrenciler, kendi harçlıkları ile aldıkları atkı ve bereleri ilçeye bağlı Erikdere İlkokulu'nda okul öncesi eğitim gören öğrencilere hediye ettiler.

Proje sorumlusu öğretmen Tenzile Coşkun şunları söyledi:

"Okul öncesi dönemde kitap okuyan çocukların okuma, dinleme yetisi ve dil gelişiminin daha hızlı, aynı zamanda kitaplar dış dünya hakkında bilgi edinmenin bir yolu olup çocuğun ufkunu genişletir. Projemizin temel amacı bunları hayata geçirmektir. Çocuklarımız belirlenen hikaye kitaplarını destekleyecek nitelikte etkinlikler yapılarak okuduklarını hayata geçirme olanağına kavuşuyor."

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Adıyaman, Fatih, Şehit, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da 'Kitabım Etkinlik Hazinem Projesi' hayata geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da "Kitabım Etkinlik Hazinem Projesi" hayata geçirildi - Son Dakika
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