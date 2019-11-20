Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da "Kitap Günleri" başlıyor
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Adıyaman'da "Kitap Günleri" başlıyor

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl 22 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan "Kitap Günleri" için hazırlıklar tamamlandı.

Adıyaman'da

Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl 22 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında

düzenlenecek olan "Kitap Günleri" için hazırlıklar tamamlandı.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 22 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan Kitap

Günleri için hazırlıklarını tamamlayan Adıyaman Belediyesi, yerel ve ulusal düzeyde onlarca

yazarı Adıyamanlı kitapseverlerle buluşturacak.


Adıyaman Valiliği önündeki alanda gerçekleştirilecek olan etkinliğe büyük katılım olması bekleniyor.

Adıyamanlı kitapseverler etkinlik boyunca her gün değişik yazarlarla buluşacak.

Resmi açılışı 25 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'da yapılacak olan Adıyaman

Belediyesi Kitap Günleri, 22 Kasım Cuma günü itibariyle ziyaretçi kabulüne başlayacak.

Adıyaman, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:04 Kaynak: AA
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