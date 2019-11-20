Adıyaman'da

Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl 22 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında
düzenlenecek olan "Kitap Günleri" için hazırlıklar tamamlandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 22 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan Kitap
Günleri için hazırlıklarını tamamlayan Adıyaman Belediyesi, yerel ve ulusal düzeyde onlarca
yazarı Adıyamanlı kitapseverlerle buluşturacak.
Adıyaman Valiliği önündeki alanda gerçekleştirilecek olan etkinliğe büyük katılım olması bekleniyor.
Adıyamanlı kitapseverler etkinlik boyunca her gün değişik yazarlarla buluşacak.
Resmi açılışı 25 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'da yapılacak olan Adıyaman
Belediyesi Kitap Günleri, 22 Kasım Cuma günü itibariyle ziyaretçi kabulüne başlayacak.