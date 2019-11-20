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Adıyaman'da, "Kitap Günleri" başlıyor

7 saat önce

Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl 22 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Kitap Günleri' için hazırlıklar tamamlandı.

Adıyaman'da,

Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl 22 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Kitap Günleri' için hazırlıklar tamamlandı.


22 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Adıyaman Belediyesi Kitap Günleri' için hazırlıklarını tamamlayan Adıyaman Belediyesi, yerel ve ulusal düzeyde onlarca yazarı Adıyamanlı kitapseverlerle buluşturacak. Daha önce de gerçekleştirilen ve çok büyük ilgi gören 'Kitap Günleri' ile ilgili değerlendirmede bulunan yetkililer, etkinliğin Adıyamanlılardan büyük ilgi görmesini beklediklerini dile getirdi. Yetkililer, "Adıyaman Valiliği önündeki alanda gerçekleştirilecek olan ve birbirinden kıymetli yerel ve ulusal düzeyde onlarca yazarın ve yayınevinin katılacağı 'Kitap Günleri' ile ilgili hazırlık çalışmalarımız tamamlandı. Valilik bahçesine kurulan platformda gerçekleştirilecek etkinliğimize tüm halkımızı bekliyoruz" diye konuştu.


10 gün sürecek olan etkinlik boyunca her gün değişik yazarlarla buluşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Adıyamanlı kitapseverler ise böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak olan Adıyaman Belediyesi'ne teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:13 Kaynak: İHA
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