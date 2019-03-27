Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Kitap Okuma Etkinliği

Adıyaman'da Kitap Okuma Etkinliği

2 saat önce

Adıyaman'da öğrenciler, 55. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında park içerisinde kitap okudu.

Adıyaman'da Kitap Okuma Etkinliği, System.String[]
Adıyaman'da öğrenciler, 55. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında park içerisinde kitap okudu.

Kentteki çeşitli okullarda öğrenim gören öğrenciler, etkinlik düzenledi.

Atatürk Caddesi Demokrasi Parkı içerisinde bir araya gelen öğrenciler, farkındalık oluşturmak üzere öğretmenleri gözetiminde bir saat kitap okudu.

Adıyaman Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencilerinden Tuğba Tunç, kitap okumayı çok sevdiğini söyledi.

Öğrencilerden Mahmut Özbek ise kitap okumanın güzel bir duygu olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:31 Kaynak: AA

Atatürk Caddesi, Adıyaman, Güncel
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