Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Klor Gazı Zehirlenmesi

Adıyaman'da Klor Gazı Zehirlenmesi

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde klor gazından etkilenen 5 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Adıyaman'da Klor Gazı Zehirlenmesi, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde klor gazından etkilenen 5 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Demirciler Çarşısı'ndaki Mehmet Dağ'a ait hurda demir deposunda bulunan eski klor tüpünden gaz sızıntısı meydana geldi.

Gazdan etkilenen işçiler Mustafa ve Emre Dağ ile Abdulvahap Ara, Bedir Yayla ve Hasari Sağlık, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, gaz sızıntının olduğu bölgede güvenlik önlemi aldı, AFAD ekipleri ise özel elbiseler giyerek ölçüm yaptı.

İncelemelerin ardından itfaiye ekipleri, olayın yaşandığı bölgeyi temizledi.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:30 Kaynak: AA

Kahta, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail, Kenevir İhracatı İçin Harekete Geçti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Trump'ın Danışmanı Arasında Suriye Zirvesi

Hastaneye Kaldırılan Yalçın Menteş'in Doktorundan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama! Meteoroloji Uyardı! 5 İlde Fırtına Bekleniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 19:47:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Klor Gazı Zehirlenmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]