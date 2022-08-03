Adıyaman'da koca şiddeti! Karısını sokak ortasında başına taşla vurarak darbetti - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'da koca şiddeti! Karısını sokak ortasında başına taşla vurarak darbetti

03.08.2022 17:06

Adıyaman'da, kocası tarafından sokak ortasında kafasına taşla vurulup darp edilen kadın, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Yunus Emre Mahallesi Hastane Kavşağı yakınlarında G.K. isimli kadın, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kocası tarafından darp edildi. Kafasına aldığı taş darbesi sonrası yaralanan ve yere yığılan kadın için sağlık ekiplerine haber verildi.

Böyle koca olmaz olsun! Sokak ortasında eşinin kafasına taşla vurdu

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan G.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. G.K.'nın yakınları, G.K.'nın sürekli eşi tarafından şiddete maruz kaldığını belirtti.

Böyle koca olmaz olsun! Sokak ortasında eşinin kafasına taşla vurdu

EKİPLER KAÇAN KOCAYI ARIYOR

Öte yandan, eşine şiddet uygulayarak yaralayan ve daha sonra olay yerinden kaçan kocanın yakalanması için ise polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Odunluk yangını korkuttu Odunluk yangını korkuttu Taşla eşinin kafasına vurarak yaraladıKoca şiddetine maruz kalan kadın hastaneye kaldırıldı Taşla eşinin kafasına vurarak yaraladıKoca şiddetine maruz kalan kadın hastaneye kaldırıldı
Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da koca şiddeti! Karısını sokak ortasında başına taşla vurarak darbetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:11 Emniyet KPSS skandalı ile ilgili harekete geçti! Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 iş yerinde arama çalışmaları başlatıldı
20:22 KPSS'de yaşanan skandal iddialarından sonra Yüksek Öğretim Kurulu inceleme başlattı
20:05 Göz kaşıntısı şikayeti ile hastaneye giden yaşlı kadın kanser olduğunu öğrendi!
19:59 BTP lideri Hüseyin Baş, KPSS skandalıyla ilgili yorum yaptı: Bilinçli yapılmış olabilir
19:54 İstinye sahilinde mayın zannedilerek korku yaşatan şüpheli cisim tonoz çıktı!
19:36 Trafikte şaşırtan görüntü! Koca inek otomobilin bagajına konularak taşındı
19:09 Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu, KPSS skandalı hakkında suç duyurusunda bulundu
18:52 Nelsson'da, Sevilla yolcusu! Gelen teklife hayır diyemedi
18:27 Galatasaray'ın da gündemine gelen Grillitsch'e Trabzonspor kancası! Oyuncunun menajeri Türkiye'ye davet edildi
18:23 KPSS skandalı sonrası CHP'li milletvekillerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Milli Eğitim Bakanı da görevden alınsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 22:09:34. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da koca şiddeti! Karısını sokak ortasında başına taşla vurarak darbetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement