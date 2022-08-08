Kokuların yükseldiği evde şüpheli ölüm - Son Dakika
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Kokuların yükseldiği evde şüpheli ölüm

08.08.2022 11:14
Kokuların yükseldiği evde şüpheli ölüm

Adıyaman'da, kokuların yayıldığı eve giren ekipler, yalnız yaşayan kişinin cesediyle karşılaştı.

Adıyaman'da, kokuların yayıldığı eve giren ekipler, yalnız yaşayan kişinin cesediyle karşılaştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi 2011 Sokak içerisinde bulunan ve yalnız yaşadığı belirtilen H.Ö'nün (70), ikamet ettiği 5 katlı bir binanın 5.katında kokuların gelmesinden şikayetçi olan bina sakinleri durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis ekibi, itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkondan içeriye girerek kapıyı açtı. Ekiplerin girdiği evde H.Ö isimli yaşlı adamın cesediyle karşılaşıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından H.Ö'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. H.Ö'nün kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrası belirlenecek.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kokuların yükseldiği evde şüpheli ölüm - Son Dakika

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