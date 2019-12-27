Adıyaman'da kombi ve şofben çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da kombi ve şofben çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da kombi ve şofben çalan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Adıyaman'da ev ve iş yerlerinden kombi ve şofben çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adıyaman'da kombi ve şofben çalan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Adıyaman'da ev ve iş yerlerinden kombi ve şofben çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kent merkezinde ev ve iş yerlerinden kombi ve şofben çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan S.E, C.E, A.A. ve M.S.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.E ve A.A tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, ev ve iş yerlerinden kombi ve şofben çalınmasına ilişkin 3 kişiyi Adıyaman'da, bir kişiyi ise Gaziantep'te yakalamıştı. Gözaltına alınan zanlıların çok sayıda hırsızlık olayından kayıtları olduğu belirlenmişti.

Hırsızlık Büro Amirliği, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:24 Kaynak: AA
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