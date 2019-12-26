Adıyaman'da kombi ve şofben hırsızlığına 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da kombi ve şofben hırsızlığına 4 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman'da kombi ve şofben hırsızlığına 4 gözaltı

6 saat önce

ADIYAMAN'da girdikleri evlerden kombi ve şofben çaldıkları belirlenen 4 kişi, Gaziantep'te polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Adıyaman'da kombi ve şofben hırsızlığına 4 gözaltı, System.String[]

ADIYAMAN'da girdikleri evlerden kombi ve şofben çaldıkları belirlenen 4 kişi, Gaziantep'te polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde özellikle boş olan evlerden kombi ve şofben hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası incelemeleri sonucu kent merkezi ile ilçelerden toplam 23 kombi ve şofben çalanların S.E., C.E., A.A. ve M.S.S. olduğu belirlendi. Polis kimliğini saptadığı şüphelileri, Gaziantep'teki adreslerine düzenlediği baskında gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere 4 kişi, Adıyaman'a getirilirken, ele geçirilen çalıntı şofben ve kombiler ise sahiplerine teslim edildi.


Gaziantep, Adıyaman, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:07 Kaynak: DHA
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