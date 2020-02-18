Adıyaman'da, komiser yardımcılarına FETÖ operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da, komiser yardımcılarına FETÖ operasyonu - Son Dakika

Adıyaman'da, komiser yardımcılarına FETÖ operasyonu

7 saat önce

Adıyaman'da, FETÖ bağlantılı oldukları iddia edilen ve meslekten ihraç edilen 3 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Adıyaman'da, komiser yardımcılarına FETÖ operasyonu, System.String[]

Adıyaman'da, FETÖ bağlantılı oldukları iddia edilen ve meslekten ihraç edilen 3 komiser yardımcısı gözaltına alındı.


FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında, 2009 Yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı ile ilgili Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, FETÖ Silahlı Terör örgütüne üye olmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumları zararına dolandırıcılık suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Yapılan operasyonda komiser yardımcılığından ihraç edilen, D.Ç., M.T., ve H.Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan eski komiser yardımcıları sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:25 Kaynak: İHA
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