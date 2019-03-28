Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Komşu Aileler Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 3 Gözaltı

Adıyaman'da Komşu Aileler Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 3 Gözaltı

33 dakika önce

Adıyaman'da, komşu aileler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da, komşu aileler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Kavga, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan komşu iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma, diğer aile fertlerinin de dahil olmasıyla büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin İpekçi kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İpekçi'yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan İpekçi'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis, kavgaya karışan Umut A., Mustafa A. ve Ferit A.'yı gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Ekiplerin mahalledeki güvenlik önlemi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:11 Kaynak: DHA

Karapınar, kavga, Adıyaman, Güncel
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