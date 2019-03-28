Adıyaman'da Komşu Aileler Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 3 Gözaltı
33 dakika önce
Adıyaman'da, komşu aileler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman
'da, komşu aileler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Kavga, akşam saatlerinde Karapınar
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan komşu iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma, diğer aile fertlerinin de dahil olmasıyla büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin İpekçi kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İpekçi'yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nde götürdü. Acil Servis
'te tedaviye alınan İpekçi'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis, kavgaya karışan Umut A., Mustafa A. ve Ferit A.'yı gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
Ekiplerin mahalledeki güvenlik önlemi sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:11 Kaynak: DHA
Sosyal Medyadan Atıştılar: HDP'de "Komünist Başkan" Çatlağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürsüden açıkladı: Saadet Partisi Elmadağ Adayı AK Parti Lehine Çekildi
Wow Air, Tüm Uçuşlarını İptal Etti
Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi!