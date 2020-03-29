Adıyaman'da komşular arası kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman'da iki komşu arasında çıkan, bir kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karapınar Mahallesi'nde iki komşu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu, ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları öne sürülen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.