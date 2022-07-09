Adıyaman'da, komşular arası silahlı kavga: 2 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'da, komşular arası silahlı kavga: 2 gözaltı

09.07.2022 17:24
Adıyaman'da, komşular arası silahlı kavga: 2 gözaltı

Adıyaman'da, komşular arasında araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar ateşlendi.

Adıyaman'da, komşular arasında araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Meydana gelen kavgada 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 2516 Sokak içerisinde iki komşu arasında araç park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir şahıs eline aldığı pompalı tüfeği ateşledi. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince kavga eden şahıslar etkisiz hale getirildi. 2 Şahsın gözaltına alındığı ölen yada yaralananın olmadığı olayda kullanılan pompalı tüfeğe de polis ekiplerince el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Adıyaman'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı Son dakika haberleri... Adıyaman'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Kaynak: İHA

Adıyaman, Tragger, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da, komşular arası silahlı kavga: 2 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:28 Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı! Kötü haberi ünlü spor yazarı verdi
17:03 Türk Tabipleri Birliği'nden, Bahçeli'nin "Kapatılsın" sözlerine cevap: Burada olmaya devam edeceğiz
16:52 Acun Ilıcalı karşılaşma öncesi canlı yayında bombayı patlattı! Doğukan Sinik, Hull City'de top koşturacak
16:20 Kaza yapan alkollü turist araçtan inmedi, polisi dinlemeyerek kameralara poz verdi!
16:01 Attila Szalai'nin paylaştığı video sosyal medyada tepki topladı: Biz Arap değiliz
16:00 Kurbanlık keçi doğum yapınca kesilmedi!
15:19 Ozan Tufan'dan şaşırtan açıklama: Mesut ağabey ağladı, kurunun yanında ben de yandım
15:16 Sri Lanka'da hükümet binasına giren göstericiler mutfaktaki yemekleri yedi
14:47 Fenerbahçe'de ayrılık! Hull City, Allahyar'ı bonservisi ile birlikte renklerine bağladı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 17:42:34. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da, komşular arası silahlı kavga: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement