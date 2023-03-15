Adıyaman'da konteyner suya kapıldı! 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi kayboldu - Son Dakika
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Adıyaman'da konteyner suya kapıldı! 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi kayboldu

15.03.2023 12:47

Vali Numan Hatipoğlu, yoğun yağışların etkisini hissettirdiği Adıyaman'da bir bahçedeki konteynerin suya kapıldığını bildirdi. Suyla birlikte sürüklenen konteynerdeki 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişininse kaybolduğu açıklandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma yol açtığı Adıyaman'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Adıyaman'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur yağışından dolayı yollarda su birikintileri oluşurken, Karapınar Mahallesi akıllı kavşak yakınlarında bulunan bazı çadırları su bastı. Vatandaşlar çadırlarını basan sularını tahliye etmeye çalıştı.

3 KİŞİ KAYIP

Bugünse sağanak yağışın etkili olduğu Adıyaman'da bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 kişinin kayıp olduğunu belirtip "Buradaki çalışmalar valilerimiz, jandarma komutamız, bölge müdürlerimiz burada. Yollar açık, elektrik, su var. Tedbirlerimiz ve uyarılarımız devam ediyor. Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerekir. Tüm tedbirleri ilgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var" dedi.

Son Dakika! Adıyaman'da bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bölgede meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Adıyaman ilimizin Tut ilçesinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Adıyaman, Adana, Kahramanmaraş ve Diyarbakır AFAD ekiplerimiz olay bölgesinde görevlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Son Dakika! Adıyaman'da bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu

ŞANLIURFA DA SELE TESLİM

Öte yandan dün akşamdan beri Şanlıurfa da yoğun yağış nedeniyle sele teslim oldu. Kentte birçok ev, iş yeri ve hastaneleri su bastı. Belediye Başkanı Beyazgül, kayıp ihbarlarının olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Şanlıurfa'da bugün eğitime ara verildi.

Son Dakika! Adıyaman'da bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu
Son Dakika! Adıyaman'da bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu
YORUMLAR (4)
  • Umut Can: Afet uzerine afet yaşıyorlar insanlar sen nasıl Bi zihniyetsin nasıl Bi kafa yapın var utanıyorum sizlerden adam gitmesinde ne yapsın bide unutma bu felaketler hep reis iktidardayken oluyor Bi düşün niye oluyor bu depremler Allah başımıza noye yıktı o kadar yeri 0 3 Yayından Kaldır
  • Mehmet Aydın: Rabbim afetlerden uzak eylesin inşallah Herşeyden önce bilimin ışığında konut yerleşimleri oluşturabilen aç gözlü olmayan kul hakkını gözetentakiyye ve riyadan uzak yöneticileri seçebilme şuurunuda biz seçmenlere nasip eylesin Yaradan inşallah Cevap Yaz 54 2 Yayından Kaldır
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Kahramanmaraş, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da konteyner suya kapıldı! 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi kayboldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da konteyner suya kapıldı! 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi kayboldu - Son Dakika
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