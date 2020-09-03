Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çemberlitaş köyündeki evde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeğiyle arama yaptı.
Aramada evdeki köpek kulübesiyle saman balyaları arasına gizlenmiş 6 kilo 874 gram esrar, bir tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan M.C, C.Ş. ve K.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.C. ve C.Ş. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 23:35 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da köpek kulübesine gizlenmiş uyuşturucu bulundu - Son Dakika