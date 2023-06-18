Köpek nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Köpek nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Köpek nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

18.06.2023 13:41

Adıyaman'da yola aniden çıkan köpekten dolayı meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazada, hafif ticari araç kontrolden çıkarak taklalar atıp şarampole yuvarlandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ancak Leyla Arseven yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da yola aniden çıkan başıboş köpekten dolayı meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ANİ FREN YAPMAK ZORUNDA KALDI

Gaziantep istikametinden Adıyaman'ın Besni ilçesi istikametine seyir halinde olan Mehmet Arseven (62) idaresindeki hafif ticari aracın önüne Besni ilçesi Tetirli köyü yakınlarında başıboş sokak köpeği atladı. Sürücü Mehmet Arseven köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca aracın arkasından gelen Kemal Doğan (39) idaresindeki otomobil, duramayarak hafif ticari araca arkadan çarptı.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç kontrolden çıkarak taklalar atıp şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücülerden Kemal Doğan, Mehmet Arseven ve hafif ticari araçta bulunan Leyla Arseven (53) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Leyla Arseven, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adıyaman'da Köpek Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Leyla Arseven'in cenazesi işlemlerin ardından hastane morguna kaldırılırken, bölge trafik polis ve jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından kazaya karışan araçları yoldan kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da Köpek Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Orhan Yüksel: Güvenli fren mesafesi ve dikkatsizlik. Cevap Yaz 12 19 Yayından Kaldır
500

Kemal Doğan, Gaziantep, Adıyaman, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpek nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Fenerbahçe, yeni sezonda Türk hoca ile çalışacak
15:56 Jesus'un bir cümlesi yetti! Ali Koç'un neden Türk hocayla çalışmak istediği ortaya çıktı
15:56 YKS sınavının tamamlanmasıyla birlikte, 45 gün dış dünyayla bağlantısını kesen 110 ÖSYM personeli aileleriyle buluştu
15:52 45 gün dış dünyayla bağlantısını kesen ÖSYM personeli, sınavın sona erdiği an aileleriyle buluştu
15:36 Asgari Ücret Zammı İçin Komisyon Toplantıları Devam Ediyor
15:32 Üçlü zirve sonrası Bakan Işıkhan'dan ilk sözler: Asgari ücretin açıklanacağı gün henüz belirlenmedi, çalışıyoruz
15:32 Survivor Yarışmacısı Sercan Yıldırım Boşanıyor
15:31 Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrıldı mı?
15:28 Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım boşanıyor
15:27 Bülent Şakrak ile boşanacağı konuşulan Ceyda Düvanci'den manidar paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2023 16:23:33. #1.13#
SON DAKİKA: Köpek nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement