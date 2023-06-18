Köpek nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'da yola aniden çıkan başıboş köpekten dolayı meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ANİ FREN YAPMAK ZORUNDA KALDI

Gaziantep istikametinden Adıyaman'ın Besni ilçesi istikametine seyir halinde olan Mehmet Arseven (62) idaresindeki hafif ticari aracın önüne Besni ilçesi Tetirli köyü yakınlarında başıboş sokak köpeği atladı. Sürücü Mehmet Arseven köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca aracın arkasından gelen Kemal Doğan (39) idaresindeki otomobil, duramayarak hafif ticari araca arkadan çarptı.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç kontrolden çıkarak taklalar atıp şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücülerden Kemal Doğan, Mehmet Arseven ve hafif ticari araçta bulunan Leyla Arseven (53) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Leyla Arseven, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Leyla Arseven'in cenazesi işlemlerin ardından hastane morguna kaldırılırken, bölge trafik polis ve jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından kazaya karışan araçları yoldan kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.