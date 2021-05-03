Adıyaman'da köpeklerin saldırısına uğrayan dağ keçisi tedavi altına alındı - Son Dakika

Çelikhan ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanarak sulama göletine düşen dağ keçisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Köseuşağı köyü Çat mevkii yakınlarında, köpekler tarafından saldırıya uğradıktan sonra gölete düşen dağ keçisini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen dağ keçisi tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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