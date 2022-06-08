Adıyaman'da korkunç olay! Evin pencere korkuluklarına kafası sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adıyaman'da korkunç olay! Evin pencere korkuluklarına kafası sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

08.06.2022 14:52
Adıyaman'da korkunç olay! Evin pencere korkuluklarına kafası sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman'da 3 yaşındaki bir çocuk, evin pencere korkuluklarına kafasının sıkışması ve nefessiz kalması sonucu hastaneye kaldırıldı. Çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Adıyaman merkez Yenigüven köyünde 3 yaşındaki Mert Özer, evin pencere korkuluklarına başını sıkıştırdı. Burada nefessiz kalan çocuğu bir süre sonra fark eden ailesi kendi imkanlarıyla çocuğu bulunduğu yerden çıkararak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mert Özer, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz çocuk burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Mert Özer'in cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da korkunç olay! Evin pencere korkuluklarına kafası sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da korkunç olay! Evin pencere korkuluklarına kafası sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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