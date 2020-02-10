Adıyaman'da korkutan görüntü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da korkutan görüntü - Son Dakika

Adıyaman'da korkutan görüntü

6 saat önce

Adıyaman'ın batı illeriyle bağlantısı konumundaki Göksu Köprüsünün taşıyıcı kolonlarında korkutan görüntü.

Adıyaman'da korkutan görüntü, System.String[]

Adıyaman'ın batı illeriyle bağlantısı konumundaki Göksu Köprüsünün taşıyıcı kolonlarında korkutan görüntü.


Göksu Köprüsü'nün su içerisindeki taşıyıcı kolanlar ve pabuçlar açığa çıkarken, köprüde çürümeler meydana geldi. Yaklaşık 40 yıl önce yapılan ve Adıyaman üzerinden Kahramanmaraş ve Gaziantep başta olmak üzere birçok kentin batı illerine bağlantısı durumundaki köprünün bu görüntüsü korkuttu.


Deprem kuşağında olan Adıyaman'da ki Göksu Köprüsünün taşıyıcılarında ortaya çıkan bu görüntü vatandaşı tedirgin ediyor. Taşıyıcı kolanlardan 6'sının kazı temellerinin büyük bir kısmı ve zeminde olması gereken pabuçları açığa çıktı.


Zeminden metrelerce yukarıda kalan pabuçları ve kolanları inceleyen İnşaat Mühendisleri Odası Adıyaman Temsilciliği, yetkilileri acilen göreve çağırdı.


Köprüyü inceleyen İnşaat Mühendisleri Odası Adıyaman İl Temsilcisi Özgür Tunç, "Göründüğü kadarıyla kolanlarda ve kirişlerde hasarlar var. Köprüde acilen güçlendirme çalışması yapılması gerekiyor. Güçlendirme yetersiz kalıyorsa köprünün yenilenmesi gerekir. Özellikle suyun hızından, dere yatağının geçtiği kolanlarda alt kazıklar ve pabuçlar meydana çıkmış. Bunun sebebi bölgede bulunan kum ocakları da olabilir, bunun araştırılması gerekiyor. Köprünün ileride daha büyük sıkıntılara yol açmadan biran önce yetkililer tarafından incelenerek yapılması gerekenler yapılmalıdır" dedi.


İnşaat Mühendisleri Odası Adıyaman İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Atay ise, köprünün servis ömrünü tamamladığını kaydederek, "Köprünün servis ömrünü doldurmuştur. Kolonlarda ve buselerinde ciddi hasarlar var. Ayrıca su seviyesinin düşmesine bağlı olarak kazı temellerin zemine ankre edilen kısımları meydana çıkmış. Bunların güçlendirilmesi, eğer güçlendirilmesi ekonomik değilse yenilenmesi gerekiyor. Ayak temellerinde ayrışmalar, ciddi manada aşınma olduğu görülüyor. Burası büyük tehlike arz ediyor. Karayolları ekiplerinin biran önce burayı incelemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Yetkililer ise, köprüde ön inceleme yapıldığını, teknik çalışmanın sonunda köprüyle ilgili çalışma yapılacağını aktardı.


2012 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından incelenen köprünün kolonlarının ve pabuçlarının açığa çıkmasına kum ocaklarının neden olduğu açıklanmıştı. 200 metre uzunluğunda olan, 11 açıklı (ayak direkli) köprünün çürüyen 6 sütunu 2015 yılında güçlendirilerek, kaya dolgu yapıldı. - ADIYAMAN

İnşaat Mühendisleri Odası, Adıyaman, Göksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oscar'da yağmur azizliği! Kırmızı halının üzerindeki tenteye su birikince sopalarla müdahale ettiler Tevfik Göksu, kendisine "Yalancı" diyen CHP'li meclis üyesine patladı: Terbiyesiz Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış Esenyurt'ta kadını vurdu, bir süre başında bekledi; şüpheli yakalandı

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 18:44:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da korkutan görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]