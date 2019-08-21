Adıyaman'da korkutan odunluk yangını
20 dakika önce
Adıyaman'da korkutan odunluk yangınıADIYAMAN'da 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın korkuya neden okdu.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:31 Kaynak: DHA
'da korkutan odunluk yangını
ADIYAMAN'da 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın korkuya neden okdu. İtfaiye
tarafıdan söndürülen yangın da binada hasar meydana geldi.
Yangın gece saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Gül ait olan 3 katlı binanın zemin katındaki odunluk bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesi ile söndürülen yangında yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.
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