Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da korkutan odunluk yangını
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Adıyaman'da korkutan odunluk yangını

20 dakika önce

Adıyaman'da korkutan odunluk yangınıADIYAMAN'da 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın korkuya neden okdu.

Adıyaman'da korkutan odunluk yangını
ADIYAMAN'da 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın korkuya neden okdu. İtfaiye tarafıdan söndürülen yangın da binada hasar meydana geldi.
Yangın gece saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Gül ait olan 3 katlı binanın zemin katındaki odunluk bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesi ile söndürülen yangında yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.
Adıyaman, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:31 Kaynak: DHA
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