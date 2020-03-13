Adıyaman'da Korona virüs tedbirleri toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da Korona virüs tedbirleri toplantısı yapıldı - Son Dakika

Adıyaman'da Korona virüs tedbirleri toplantısı yapıldı

6 saat önce

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona Virüs (COVİD-19) ile ilgili alınacak tedbir ve önlemlerin görüşüldüğü toplantı Vali Aykut Pekmez başkanlığında yapıldı.

Adıyaman'da Korona virüs tedbirleri toplantısı yapıldı, System.String[]

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona Virüs (COVİD-19) ile ilgili alınacak tedbir ve önlemlerin görüşüldüğü toplantı Vali Aykut Pekmez başkanlığında yapıldı.


Türkiye'de ilk Korona virüs vakasının açıklanmasının ardından ülke genelinde alınan önlemler Adıyaman'da da yüksek düzeyde devam ediyor. Dünyayı tehdit eden Korona virüs nedeniyle Adıyaman'da alınan ve alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Ayhan Alpay, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, ilgili kurum amirleri ile diğer yetkililer katıldı.


Toplantıda, Korona Virüsüne karşı korunma yollarının başında panik oluşturulmadan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığı gibi alınacak hijyen kurallarına dikkat çekildi.


Vali Aykut Pekmez, yeni tip Korona virüse karşı Valilik başta olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, okullarda, camilerde, toplu taşıma araçlarında ve insanların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına başlandığını ve tedbir amaçlı çalışmaların sürdürüldüğünü, vatandaşlarımızın resmi açıklamaların dışındaki bilgilere itibar etmemeleri, bilgilendirme amacıyla hazırlanan dokümanların Sağlık Bakanlığının resmi web sitesi olan https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19 yayına konulduğunu söyledi. - ADIYAMAN

Çin Halk Cumhuriyeti, Adıyaman, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:08 Kaynak: İHA
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