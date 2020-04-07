Adıyaman'da korona yasaklarına uymayan 275 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Adıyaman'da korona yasaklarına uymayan 275 kişiye para cezası uygulandı

ADIYAMAN Valisi Aykut Pekmez, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında yasaklara uymayan 275 kişiye idari para cezası uygulandığını söyledi.

Vali Aykut Pekmez, kentte koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin değerlendirme yaparak, tedbirlerin sıkı şekilde uygulandığını söyledi. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen Vali Pekmez, yasakları ihlal edenlere izin verilmeyeceğini ve bugüne kadar kuralları ihlal eden 275 kişiye idari para cezası kesildiğini açıkladı.

'215 BİN 133 KİŞİ KONTROLDEN GEÇİRİLDİ'

Vefa Sosyal Destek Gurubu ekipleri tarafından 650 vatandaşın maaşını evlerine teslim ettiklerini anlatan Vali Pekmez, "Ayrıca, 11 bin 834 vatandaşımızın nakdi yardımı evlerinde teslim edildi. İlimize farklı şehirlerden gelen 4 bin 814 vatandaşımızın takibini yapıyoruz. Bu zamana kadar şehir dışına çıkmak isteyen 810 vatandaşımıza seyahat izni verildi. Bugüne kadar 102 bin 158 araç içerisinde 215 bin 133 vatandaşımızın kontrolleri de gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızdan tedbirlere uymasını ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarını istiyoruz" dedi.