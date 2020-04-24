Adıyaman'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Üretimi yapılan korumalı maskeler

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Eczacılar Odası Başkanı Hüseyin Kemal Taş ile röportaj

Korumalı maskelerin eczanelere verilmesi ADIYAMAN - Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Gençlik Merkezi'nde gençlik liderlerinin öncülüğünde gönüllülerin de katılımıyla 3D yazıcılarda üretilen 400 korumalı maske, kentteki eczacılara verilmek üzere Eczacılar Odası'na verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kovid-19 adıyla dünyayı saran koronavirüs nedeniyle tedbirlerin dünyada olduğu gibi Adıyaman'da da devam ettiğini ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezlerinde gençlik liderleri ve antrenörlerin bir takım çalışmalar yaptığı dile getiren Keleş, "Yapılan çalışmalar neticesinde sağlık çalışanları olarak eczacılara destek olmak amacıyla Eczacılar Odası'na siperlik adı verilen 400 korumalı maske verdik." dedi.

Eczacılar Odası Başkanı Hüseyin Kemal Taş ise korumalı maske üretimi yapıp kendilerine veren gençlik merkezlerine teşekkür etti.