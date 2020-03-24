Adıyaman'da koronavirüs salgınına karşı camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da koronavirüs salgınına karşı camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika

Adıyaman'da koronavirüs salgınına karşı camilerin hoparlöründen dua edildi

6 saat önce

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı camilerden dua sesleri yükseldi.

Adıyaman'da koronavirüs salgınına karşı camilerin hoparlöründen dua edildi, System.String[]

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı camilerden dua sesleri yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım üzerine camilerde yatsı ezanından sonra minarelerden salgına karşı dua edildi.

Merkez Ulu Cami'de yatsı ezanı sonrası İl Müftüsü Mehmet Taşcı dua okudu.

Taşcı, "Değerli Müslümanlar, tedbirlere uyalım. Evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah, devlet ve milletimizi her türlü felaketlerden korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun." temennisinde bulundu.

Taşcı, duanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyanın koronavirüse karşı mücadele yürüttüğünü söyledi.

Virüsün dünya nüfusunu etkilediğini ifade eden Taşcı, "Biraz önce yatsı ezanı okundu. Ezan sonrası camiye girememe ve camide cemaat oluşturamama gerçekten gönülleri burkuyor. Kalbimiz mahsun oluyor. Yapacak bir şey yok. Tedbirimizi almak zorundayız. Virüs bir musibettir ve inşallah bu musibetin de devlet ve millet olarak bu zamana kadar tüm badireleri atlattığımız gibi üstesinden geleceğiz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Adıyaman, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:36 Kaynak: AA

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