Adıyaman'da koronavirüs sessizliği - Son Dakika

Adıyaman'da koronavirüs sessizliği
6 saat önce
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, Adıyaman'da da sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, Adıyaman'da da sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen cadde ve sokaklar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:17 Kaynak: AA
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