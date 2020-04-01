Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılıyor.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılıyor.
Çelikhan Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu evde yalnız yaşayan 65 yaş ve üzeri ihtiyaç sahiplerine yardım paketleri dağıtılıyor.
Gölbaşı ilçesinde bir işletmeci Devlet Hastanesine dezenfektan ve sıvı sabun hibe etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:04 Kaynak: AA
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