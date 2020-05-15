Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında kurduğu stantlarda vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına il genelinde tüm vatandaşların maske takmadan sokakta, kamuya ait açık ve kapalı alanlarda ve araçlarda bulunmalarını yasaklaması üzerine Adıyaman Belediyesi çalışma başlattı.
Demokrasi Parkı önünde stant kuran belediye ekipleri, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başladı.