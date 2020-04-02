Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri devam ediyor - Son Dakika

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Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri devam ediyor
6 saat önce
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri devam ediyorADIYAMAN'da, uygulama noktalarındaki koronavirüs salgını nedeniyle sağlık taramaları devam ediyor.
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri devam ediyor
ADIYAMAN'da, uygulama noktalarındaki koronavirüs salgını nedeniyle sağlık taramaları devam ediyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü sağlık personelleri ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin giriş çıkış noktalarında oluşturduğu uygulama noktalarında ekipler sürücüleri dışarı çıkmama noktasında uyarırken sağlık görevlileri ise sürücü ve yolcuların ateş ölçümünü yapıyor.
Ekipler tarafından durdurulan araçlarda bulunan sürücüler ve yolcuların maske takmaları gerekmediği taktirde dışarı çıkmamaları yönünde uyarılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:43 Kaynak: DHA
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