Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika

Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri sürüyor
6 saat önce
Adıyaman'da da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.
Adıyaman'da da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.
Yeni Sebze Hali Hazreti Osman Cami İmamı Kemal Ballı ve kızı da kentteki işitme engellilerin dikkatini çekmek için işaret diliyle evde kalın mesajı verdi.
Ballı, cep telefonuyla çekip sosyal medyadan yayınladığı mesajında sağlık için evde kalınmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:04 Kaynak: AA
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