Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika

Adıyaman'da da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Yeni Sebze Hali Hazreti Osman Cami İmamı Kemal Ballı ve kızı da kentteki işitme engellilerin dikkatini çekmek için işaret diliyle evde kalın mesajı verdi.

Ballı, cep telefonuyla çekip sosyal medyadan yayınladığı mesajında sağlık için evde kalınmasını istedi.