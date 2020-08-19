Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sağlık için, hepimiz için" sloganıyla denetim gerçekleştirildi.

Adıyaman'da denetimlere katılan Vali Mahmut Çuhadar ve beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Zafer Yener, kentte bulunan alışveriş merkezi ve iş yerlerini ziyaret ederek, esnafa tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Çuhadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye genelinde denetimler gerçekleştirildiğini belirtti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında alışveriş merkezleri ve iş yerlerini denetlediğini ifade eden Çuhadar, şöyle konuştu:

"Denetlemeleri her hafta rutin hale getirdik. İş yerlerinde farkındalık yaratmak, vatandaşlarımızın duyarlılığını artırmak için haftanın bir günü bütün denetim ekibi olarak otobüs firmalarından esnaflara kadar tüm iş yerlerini denetliyoruz. Ziyarette maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edildiğini memnuniyetle gördük. Amacımız, vatandaşımızın farkındalığını artırmak. Özellikle son zamanlarda ilimizde ve bölgemizde artan vaka sayılarına dikkat çekmek istedik. Bunların önüne geçebilmek için birtakım tedbirler aldık. Adıyamanlılara seslenmek istiyorum. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım."