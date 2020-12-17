Adıyaman'da köy içi stabilize yol çalışmaları başladı - Son Dakika

Adıyaman'da İl Özel İdaresi ekipleri tarafından altyapı hizmetinin tamamlanmış olduğu köylerin köy içi stabilize çalışmaları başladı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, İl Özel İdaresi olarak 2020 yılında yapılan çalışmaların sonuna geldiklerini belirtti.

Adıyaman İl Özel İdaresi olarak sonuna doğru gelinen bu yılda il geneli 3500 kilometre yol ağına sahip köy yollarının birinci ve ikinci kat asfalt çalışmalarını, yol bakım ve onarım çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Erdoğan, "Öncelikle bu yıl içerisinde altyapı çalışmalarının yeni bittiği ve kilitli parke taşı çalışmalarının ilkbahar mevsimine kaldığı köylerimizde, yolların çamur olmaması için köy içi stabilize çalışmalarına 8 ayrı ekip ile başlamış bulunmaktayız. Adıyaman merkez ilçe ile birlikte 8 İlçemizde yaşanabilecek yağmur ve kar yağışı ile herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için ekiplerimiz ve araçlarımız hazır bekletiliyor ve gerekli tüm çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.