Adıyaman'da köydeki öğrenciler EBA'ya gezici mobil internet aracıyla erişecek - Son Dakika

Adıyaman'daki köylerde, bilgisayar ve internet erişimi bulunmadığı için Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) erişemeyen öğrencilerin hizmetine 27 mobil araç sunuldu.

İçerisinde 3 bilgisayar, 1 modemin bulunduğu mobil araçlardan biri, Hacıhalil köyündeki öğrencilerle buluştu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okulların kapatılmak zorunda kaldığını, Milli Eğitim Bakanlığının EBA sistemi üzerinden uzaktan eğitim yaptığını anımsattı.

Bu sistem sayesinde öğrencilerin derslerini takip edebildiğini ancak köy okullarında internet ve bilgisayar sıkıntısı olduğunu dile getiren Çuhadar, "Özel İdaremizle çalışarak 27 araç temin ettik, her birine 3 bilgisayar yerleştirdik. Mobil araçlarımız il merkezimize bağlı 135 köy ve ilçelerimize bağlı köylerimizi gezecekler. Her bir araç haftada 20 köye ulaşacak, 3 araç bir günde 60 öğrenciye hizmet verecek. Ayda 32 bin 400 öğrencimize ulaşacağız bu şekilde." diye konuştu.

Öğrencilerden Leyla Nisa Alkayış ise bilgisayar ve internet erişimi sıkıntısı nedeniyle EBA'ya bağlanamadığını ifade ederek, "Şu an bilgisayar sayesinde artık rahatça derslerimize gireceğiz. Allah devletimizden razı olsun." dedi.