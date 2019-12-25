Adıyaman'da köylüler, Roma dönemine ait kaya mezar buldu - Son Dakika
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Adıyaman'da köylüler, Roma dönemine ait kaya mezar buldu

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde köylüler tarafından Roma dönemine ait anıtsal kaya mezar bulundu.

Adıyaman'da köylüler, Roma dönemine ait kaya mezar buldu, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde köylüler tarafından Roma dönemine ait anıtsal kaya mezar bulundu.

Kahta ilçesinin Narince beldesi Bağbaşı köyü sakinleri, Mustafa Taş'a ait tarlada, girişi bulunan oda şeklindeki yapıyı fark etti.

Mustafa Taş, tarlasındaki tarihi yapıyı köylülerle birlikte incelediklerini ve daha sonra durumu jandarmaya bildirdiklerini söyledi.

Roma dönemine ait "anıtsal kaya mezar" olduğu belirlenen yapının bir giriş kısmının bulunduğu ve oda mezarlar içindeki Khamosorion yapısının yıkıldığı tespit edildi.

Tarihi yapının tescillenmesi ve korumaya alınması için yetkililerin çalışma başlatacakları öğrenildi.

Adıyaman, Kahta, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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