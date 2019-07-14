Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da KPSS heyecanı
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Adıyaman'da KPSS heyecanı

4 saat önce

Adıyaman'da KPSS heyecanıAdıyaman'da 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı düzenlendi.

Adıyaman'da KPSS heyecanı
Adıyaman'da 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı düzenlendi.
10.15'te başlayan KPSS sınavına giren adaylar, salona üstleri arandıktan sonra alındı. Geç kalanların içeri alınmadığı sınavda, aileler ise dışarıda bekleyerek çocuklarına dualar etti.
Adıyaman'da KPSS heyecanı
Adıyaman, KPSS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:19 Kaynak: DHA
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