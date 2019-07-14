Adıyaman'da KPSS heyecanı
4 saat önce
Adıyaman'da KPSS heyecanıAdıyaman'da 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı düzenlendi.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:19 Kaynak: DHA
'da KPSS
heyecanı
Adıyaman'da 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı düzenlendi.
10.15'te başlayan KPSS sınavına giren adaylar, salona üstleri arandıktan sonra alındı. Geç kalanların içeri alınmadığı sınavda, aileler ise dışarıda bekleyerek çocuklarına dualar etti.
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