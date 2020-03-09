Adıyaman'da Küçük Sanayi Sitesi'nde yoğunluk - Son Dakika
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Adıyaman'da Küçük Sanayi Sitesi'nde yoğunluk

6 saat önce

Adıyaman'da Küçük Sanayi Sitesi'nde hareketlilik yaşanmaya başladı.

Adıyaman'da Küçük Sanayi Sitesi'nde yoğunluk, System.String[]

Adıyaman'da Küçük Sanayi Sitesi'nde hareketlilik yaşanmaya başladı.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki araç bakım ve tamir servislerinde baharın gelmesiyle birlikte iş yoğunluğu arttı.

İl genelinde yazlık bakımları için otomobillerin de sanayiye getirilmesiyle birlikte sanayide yoğunluk yaşanıyor.

Kaporta ustası Mehmet Ali Güzel, yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla yoğunluk yaşandığını söyledi.

Toplam 11 kişiyle araçların bakımını yaptıklarını dile getiren Güzel, "Özellikle kış aylarında hasar gören araçları kaporta, boya ve tamir işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Havaların ısınmasıyla yoğunluğumuz biraz daha arttı." dedi.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:16 Kaynak: AA
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