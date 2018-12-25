Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı İddiası

Adıyaman'da Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı İddiası

44 dakika önce

Adıyaman'da küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şahıstan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Adıyaman'da küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şahıstan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya bilgiye göre, Besni ilçesinde H.D, 14 küçükbaş hayvanının çalındığını fark edince jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

Jandarma ekipleri, çalınan küçükbaş hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, Gaziantep'ten S.V, S.V.K. ve B.Ö'nün iki otomobille gelerek hayvanları çaldıklarını tespit etti.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden B.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.V. ve S.V.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:33 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceza Söylentisini Duyan Vatandaşlar, Kimlik Kartlarını Değiştirmek İçin Nüfus Müdürlüğüne Koştu Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı

Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı Polis Ekiplerinin Denetimine Takılan Taksinin Bagajından Kasatura Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:17:23. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]