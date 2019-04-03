Adıyaman'da Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı İddiası

Adıyaman'da 2 şüpheli, iki küçükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Adıyaman'da 2 şüpheli, iki küçükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Ali Taşı Mahallesi Menekşe Sokak'ta K.D'ye ait iki küçükbaş hayvan çalındı.



K.D'nin haber vermesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.



Ekipler, düzenledikleri operasyonla Z.S. ile G.S'yi gözaltına aldı.



Öte yandan kamera kayıtlarında, şüphelilerin hayvanları kucaklayarak otomobilin bagajına koyması yer aldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Üsküdar'da Seçim Kurulu Önünde Kavga

CHP'li Vekil, İstanbul'un 3 İlçesinde Yapılan İtirazlardan Çıkan Sonuçları Açıkladı

Türkiye'de 4 Kişilik Bir Yemeğin Maliyeti 10 Yılda 23,58 TL Arttı

Tunç Soyer'in En Az Oy Aldığı Köyü Ziyaret Etmesi, Akıllara Melih Gökçek'in Paylaşımını Getirdi