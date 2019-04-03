Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı İddiası

Adıyaman'da Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı İddiası

1 saat önce

Adıyaman'da 2 şüpheli, iki küçükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Adıyaman'da Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Adıyaman'da 2 şüpheli, iki küçükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ali Taşı Mahallesi Menekşe Sokak'ta K.D'ye ait iki küçükbaş hayvan çalındı.

K.D'nin haber vermesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla Z.S. ile G.S'yi gözaltına aldı.

Öte yandan kamera kayıtlarında, şüphelilerin hayvanları kucaklayarak otomobilin bagajına koyması yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:38 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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