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ADIYAMAN'DA, 'KULAKLI ORMAN BAYKUŞU' BULUNDU - Son Dakika

ADIYAMAN'DA, 'KULAKLI ORMAN BAYKUŞU' BULUNDU

08.02.2022 15:14

ADIYAMAN'da bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Kulaklı Orman Baykuşu' koruma altına alındı.

ADIYAMAN'da bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Kulaklı Orman Baykuşu' koruma altına alındı.

Sabah saatlerinde evinden çıkan Mehmet Can Çelik, boş arazide baykuş buldu. Baykuşu alarak işyerine götüren Çelik, daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine bildirdi. Çağrı üzerine gelen ekiplere teslim edilen baykuş koruma altına alındı.

Baykuşu bulan Mehmet Can Çelik, İlk baktığım zaman korktum, sonra alıp işyerime getirdim. İnternet üzerinde araştırınca nesli tükenen hayvanlardan olduğunu anladım ve yetkililere bildirdim dedi.

ADIYAMAN'DA, 'KULAKLI ORMAN BAYKUŞU' BULUNDU
ADIYAMAN'DA, 'KULAKLI ORMAN BAYKUŞU' BULUNDU
ADIYAMAN'DA, 'KULAKLI ORMAN BAYKUŞU' BULUNDU

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Can Çelik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA, 'KULAKLI ORMAN BAYKUŞU' BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADIYAMAN'DA, 'KULAKLI ORMAN BAYKUŞU' BULUNDU - Son Dakika
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