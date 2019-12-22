Adıyaman'da kumar operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde yapılan kumar operasyonunda 1 kişi gözaltına altına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bulunan bir iş yerine kumar operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda 4 adet oyun makinesine ve bu makineler içerisinde çıkan bin 426 TL paraya el konuldu. Makineler ile paralar muhafaza altına alınırken konuyla alakalı H.Y., isimli 1 kişi gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN