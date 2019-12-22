Adıyaman'da kumar operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da kumar operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman'da kumar operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde yapılan kumar operasyonunda 1 kişi gözaltına altına alındı.

Adıyaman'da kumar operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde yapılan kumar operasyonunda 1 kişi gözaltına altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bulunan bir iş yerine kumar operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda 4 adet oyun makinesine ve bu makineler içerisinde çıkan bin 426 TL paraya el konuldu. Makineler ile paralar muhafaza altına alınırken konuyla alakalı H.Y., isimli 1 kişi gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:02 Kaynak: İHA
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