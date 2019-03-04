Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Kumar Operasyonu

Adıyaman'da Kumar Operasyonu

30 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 3 kişi ile yer temin ederek kumar oynattığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da Kumar Operasyonu, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 3 kişi ile yer temin ederek kumar oynattığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde para karşılığında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İlçe merkezinde Yeni Mahalle Turan Özdemir Caddesi üzerinde bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, iskambil kağıtlarıyla kumar oynayan A.A, E.A. ve A.D. ile onlara yer temin ederek kumar oynatan M.E'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda kumar oynamakta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:50 Kaynak: AA

Asayiş Büro, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şubat'ta Fiyatı En Çok Düşen Gıda Ürünü Domates Oldu! İşte Tanzim Satışların Enflasyona Etkisi Bakan Varank: Bugünden İtibaren Destek Ödemelerine Başlıyoruz

Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan Athena Gökhan'a Cevap Bakan Albayrak: Enflasyon Gerilemeye Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 13:20:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Kumar Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]