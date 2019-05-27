Adıyaman'da kumar operasyonu
5 saat önce
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde kumar operasyonu yapıldı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde kumar operasyonu yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:01 Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde çok sayıda polisle birlikte belirli iş yerlerine kumar operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 759 kişinin üst araması ve GBT sorgulaması yapılırken 37 umuma açık iş yeri de kontrol edildi. Kontroller kapsamında yoklama kaçağı iki şahıs yakalanırken 2 iş yerinden de sigaramatik cihazı ele geçirildi.
Denetimlerin ve operasyonların aralıksız bir şekilde devam edeceği de belirtildi. - ADIYAMAN
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