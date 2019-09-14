Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kumar operasyonu
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Adıyaman'da kumar operasyonu

1 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen kumar operasyonunda 4 oyun makinası ele geçirildi.

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Adıyaman'da düzenlenen kumar operasyonunda 4 oyun makinası ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde faaliyet gösteren cafe ve kıraathanelere operasyon düzenledi.

Ekipler yaptıkları operasyonda, 4 elektronik oyun makinesi ele geçirildi.

İş yeri sahibi olduğu öğrenilen şahıslar hakkında idari işlem yapılırken, oyun makinalarına da el konuldu.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:02 Kaynak: AA
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