Adıyaman'da kumar operasyonu
1 saat önce
Adıyaman'da düzenlenen kumar operasyonunda 4 oyun makinası ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:02 Kaynak: AA
Adıyaman'da düzenlenen kumar operasyonunda 4 oyun makinası ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde faaliyet gösteren cafe ve kıraathanelere operasyon düzenledi.
Ekipler yaptıkları operasyonda, 4 elektronik oyun makinesi ele geçirildi.
İş yeri sahibi olduğu öğrenilen şahıslar hakkında idari işlem yapılırken, oyun makinalarına da el konuldu.
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