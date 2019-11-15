Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kumar operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da kumar operasyonu - Son Dakika

Adıyaman'da kumar operasyonu

6 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince dernek adı altında faaliyet gösteren bir adrese kumar operasyonu düzenlendi.

Adıyaman'da kumar operasyonu, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince dernek adı altında faaliyet gösteren bir adrese kumar operasyonu düzenlendi.


Kent merkezinde dernek adı altında bir adreste kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Operasyonda 650 TL para ile 50 Euro'ya el konulurken kumar oynatılan iş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Kumar oynatan, yer ve imkan sağlayan iş yeri sahibi ile kumar oynayan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bahçelievler'de ünlü bir kafenin ortağına kurşun yağdırdılar
Swinger partisini basıp bir kişiyi silahla yaralayan polisler, tazminat ödeyecek HDP'li vekilin oğlunun parmak izleri, polise düzenlenen saldırıdaki patlayıcıda çıktı Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri dava dosyasına girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 18:08:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kumar operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]