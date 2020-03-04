Adıyaman'da kumar operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da kumar operasyonu - Son Dakika

Adıyaman'da kumar operasyonu

6 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince bir iş yerine yapılan kumar operasyonunda 7 kişi yakalandı.

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince bir iş yerine yapılan kumar operasyonunda 7 kişi yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesinde bulunan bir işletmede kumar oynandığına dair bilgi alan polis ekipleri belirtilen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda kumar esnasında kullanılan iskambil kağıtları, pullar ve bir miktar para ele geçirildi. Yapılan operasyonda konuyla ilgili olarak 7 kişi haklarında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:48 Kaynak: İHA
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