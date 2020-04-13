Adıyaman'da kumar operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman'da kumar operasyonu: 13 gözaltı
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Adıyaman'da düzenlenen kumar operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da düzenlenen kumar operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi aldı.
İş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak ve kumar oynamaktan 35 bin 175 lira ceza kesildi.
Öte yandan, mühürlenen iş yeri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:30 Kaynak: AA
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