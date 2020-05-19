Adıyaman'da kumar operasyonu - Son Dakika

Adıyaman'da kumar operasyonu

Adıyaman'da polis ekipleri kumar oynayan ve kumar oynatan kişilere yönelik operasyon yaptı.

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Adıyaman'da polis ekipleri kumar oynayan ve kumar oynatan kişilere yönelik operasyon yaptı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 212 adet iskambil kağıdı, 2 adet adisyon (çetele) kağıdı ve 160 TL paraya el konuldu.

Kumar oynatmak için yer temin eden A.K. isimli şahıs hakkında adli işlem ve idari para cezası uygulandı. Kumar oynayan 6 kişiye kumar oynamaktan ve 1593 İl Umumi Hıfzısıhha ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa Muhalefet etmekten toplam 12 bin 852 TL idari para cezası uygulandı. Bahse konu yerin ruhsatsız olmasından dolayı kapatma işlemleri başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 11:04 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da kumar operasyonu - Son Dakika
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