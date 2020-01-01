Adıyaman'da kumar operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Adıyaman'da kumar operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

ADIYAMAN'da, yılbaşı geçesi yapılan kumar operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da kumar operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

ADIYAMAN'da, yılbaşı geçesi yapılan kumar operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenipınar Mahallesi'nda bir işyerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda kumar oynadığı belirlenen 4 şüpheli ile yer temin eden 1 şüpheli gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada kumarda ele geçirilen 3 bin lira ile zar, oyun pulu ve kumar masasına ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:43 Kaynak: DHA
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