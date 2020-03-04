Adıyaman'da kumar operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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Adıyaman'da kumar operasyonu: 7 gözaltı

6 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen kumar operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da kumar operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen kumar operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yasa dışı kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Yenipınar Mahallesi'nde bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynatmaya yer ve imkan sağlayan B.K. ile kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca kumar oynayan kişilerin her birine 7 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.

Şüphelilere ait adreste yapılan aramada, kumar oynamakta kullanılan malzemeler ve 530 lira ele geçirildi.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:36 Kaynak: AA
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