Adıyaman'da kumar oynayan 12 kişiye para cezası - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kumar oynadıkları belirlenen 12 kişiye para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında yaptığı denetimlerde, 12 kişinin kıraathanede kumar oynadığını tespit etti.

Ekipler, 12 kişiye kumar oynamaktan 38 bin 640 lira, iş yeri sahibine ise kumar oynatmaktan 3 bin 180 lira para cezası uyguladı.