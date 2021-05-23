Adıyaman'da kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Adıyaman'da kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi

ADIYAMAN'da, park halinde bulunan otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.

Olay, dün gece geç saatlerde Petrol Mahallesi'nde meydana geldi. Metin P.'ye ait 02 ABB 558 plakalı otomobil evinin önünde park halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tampon kısmına benzin dökerek kaçtı. Otomobil alev aldı ve yanında bulunan Mahmut P.'ye ait 02 AR 179 plakalı otomobile de sıçradı. Otomobillerin yandığını fark eden mahalleliler yangına müdahale ederek, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında otomobiller kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerinin ise otomobili kundaklayan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.